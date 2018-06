Eye Catcher Spaans kampioen in de Lichte Tour

De Vivaldi-zoon stond na de Prix st. Georges als tweede opgesteld. Met een excellent drafgedeelte, ontspannen getoonde staponderdelen en een goede galoptour waarin nog wel een klein smetje zat kwam de hengst tot 68,35%.

Niveau

“Het is ontzettend bijzonder om hier in mijn thuisland nationaal kampioen te worden”, stelt de stalruiter van Platinum Stables. “In dit kampioenschap wordt het niveau elk jaar beter. Er strijden zo’n 25 paarden mee om de titel en daar zitten goede paarden tussen. Ik ben ontzettend blij met de prestaties van Eye Catcher.”

Kleine foutjes

In de Intermediaire I had de stoere voshengst een paar kleine foutjes, maar liet hij wel hoge cijfers noteren voor zijn galoptour. Het resultaat: ruim 72% en de overwinning. In de kür op Spaanse muziek leefde het publiek ontzettend mee en met het 73,25% stond het duo wederom ruimschoots vooraan. “Hij ging ontzettend fijn door de kür heen. Eye Catcher bleef er goed aan trekken.”

Klaar voor Grand Prix

De ruiter neemt Eye Catcher waarschijnlijk mee naar het CHIO in Aken, waar het duo van start komt in de Lichte Tour. Thuis doet de Vivaldi-zoon al alles voor de Grand Prix en die klasse staat aan het einde van het jaar op het programma.

Opleiding

Eye Catcher werd door Kirsten Brouwer opgeleid tot Lichte Tour-niveau met scores van royaal over de 70 procent. Als jong paard liep de hengst tweemaal naar brons op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Met het vertrek van Brouwer bij Platinum Stables nam Antonio Luiz Zandio de teugels van Eye Catcher over. In de fokkerij bracht de voshengst al de KWPN-hengst In Style, die met Renate van Vliet vooraan meeliep in de hengstencompetitie.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN