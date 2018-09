Fabienne Lütkemeier laat D’Agostino met pensioen gaan

De De Niro-zoon begon met D’Agostino bij de young riders in 2009 en nam datzelfde jaar deel aan de Europese kampioenschappen in Ermelo, waar ze individueel goud wonnen. Een jaar later deed de Duitse amazone er nog een schepje bovenop door drie gouden medailles te winnen.

Gouden medailles

Daarna zette de combinatie haar successen voort bij de senioren. In 2013 vertegenwoordigden ze Duitsland op het Europees kampioenschap in Herning en een jaar later op de Wereldruiterspelen in Caen. Op beide gelegenheden wonnen ze goud met het team.

Bron: Eurodressage