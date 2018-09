Familie Eckermann viert tromf bij vijfjarige springpaarden

Na de eerste ronde ging Eckermann al aan de leiding met 9,4. De bloederige dochter van Comme il faut toonde dan ook extreem veel kwaliteit. In de tweede ronde voor de beste acht zakten enkele vijfjarigen door vermoeidheid een beetje door het ijs, niet echter Chao Lee. De scherpe, in Rijnland geregistreerde merrie, gefokt uit de internationale springmerrie Cobain Z (Chacco-Blue x Kannan), bleef haar kwaliteit en inzet op de sprong etaleren, met een perfect gebruik van het lichaam: 9,6.

Sixtina

Een afgetekende zege dus voor vader en dochter Eckermann. De laatste had in Sixtina (Stakkato x Corrado I) ook nog een tweede ijzer in het vuur. Met deze merrie, die in de voorbeentechniek sterk aan vader Stakkato en in de achterbeentechniek sterk aan grootvader Corrado I doet denken, behaalde Eckerman n twee keer 9,0 en de derde plaats.

Dark Knight B

De tweede plaats was voor de zeer functioneel springende Dark Knight B (v. Diamant de Semilly), fantastisch gereden door Maximilian Wricke. In de tweede ronde gooide deze Hannoveraans geregistreerde hengst er nog een schepje bovenop, toonde zijn macht door steeds makkelijk naar voren door te schakelen en voegde een 9,4 toe aan de 8,9 uit de eerste ronde.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl