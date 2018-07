Fares winnaar GP De Wolden: ‘Jan Broek leerde mij paardrijden’

Na Fares bleef alleen de Engelsman Joe Clee zonder fouten. Hij reed met Alzu Ohio (v. Optimum vd Wellington) naar 38,92 seconden . De andere vijf barragedeelnemers hadden een of twee fouten.

Eerste starter

Fares mocht als eerste, net als in het basisparcours, van de zeven deelnemers in de eindronde starten en met een solide rit bracht hij een tijd van precies 38 seconden op de klokken. Ogenschijnlijk leek het niet zo snel, maar toen de tweede combinatie in de ring was, bleek dat Fares het bepaald niet slecht had gedaan.

De Finse Juulia Jyläs ging voortvarend en snel van start, maar op de laatste hindernis wierp haar Finishing Touch Wareslage (v. Quival) een balk af. Met 38,16 seconden en vier strafpunten verliet ze de ring.

Michael Greeve kwam na Clee in de ring. De enige Nederlander moest met Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) acht strafpunten incasseren. Ook zijn tijd was langzamer dan die van Fares: 38,95 seconden .

James Billington met Comfortuna VDL had acht strafpunten en kwam ook niet in de top. Hetzelfde gold voor de Deen Lars Bak Andersen die met Lumbumbo acht strafpunten scoorde. Als laatste had De Zweedse Sofia Kroon de kans de hoofdprijs te pakken, maar ook zij strandde: vier strafpunten, maar wel de snelste tijd: 37,14 seconden.

Eerste Europese GP-zege

Voor Fares betekende de winst zijn eerste Europese Grote Prijs overwinning. “Geweldig. Ik ben enorm blij. Het was een pittig parcours. Weliswaar niet zo zwaar wat betreft de sprongen, maar je moest als ruiter erg scherp blijven en ook het paard werd constant bij de les gehouden.”

Fares was vooral ook blij voor de man die aan de basis stond van het CSI de Wolden, oud- ruiter Jan Broek. “Hij heeft mij 33 jaar geleden als vijftienjarige jongen opgevangen en van hem heb ik het paardrijden geleerd. Heel mooi dat ik nu op zijn concours mijn eerste Grote Prijs in Europa win”, aldus de 48-jarige Fares die inmiddels al meer dan vijftien jaar vast in Veeningen woont en sinds zes jaar een eigen stal heeft. Ook Captain Z begon zijn carrière bij Stal Broek en werd op vijfjarige leeftijd aangeschaft door Fares.

Revanche volgende week?

Michael Greeve, eveneens woonachtig in Veeningen, werd met de zesde plaats de beste Nederlander. Waar hij donderdag nog een prima kwalificatie reed met zijn Turbo Z, liep het zondagmiddag stroef. “Ik merkte het direct na de tweede hindernis in de barrage. Ik wilde versnellen, maar dat lukte niet echt. Wanneer je dan door wilt gaan, ga je forceren. Dat wilde ik niet. Misschien komende week beter, wanneer ik weer start bij CSI de Wolden.”

Greeve won met zijn andere paard de Carambole-dochter Eurohill’s Fyolieta wel de rubriek voorafgaand aan de Grote Prijs. Een mooiere overwinning had Eurohill, de sponsor van de finale van de Bronze Tour en de sponsor van Greeve, zich niet kunnen wensen. De tweede prijs was voor Nick van den Broek met Dubai HBC (v. Cantos) gevolgd door Roy Weel, stalruiter van Stal Houtzager-Kayser, met Habitat BP (v. Dantos)

Japanse zege

De Grote Prijs van de CSI1* was voor de Japanse Shion Sassa, die ruim twee seconden sneller finishte dan de concurrentie, met Winnidou. Daan van Geel en Conor Drain maakten de top drie compleet.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht