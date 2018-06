Farrington en Gazelle leveren topprestatie in GP Spruce Meadows

De thuisrijdende Lisa Carlsen was met Parette (v. Pessoa VDL) de eerste, die foutloos aan de finish kwam van de barrage. Het Canadese duo klokte af op 54,720 seconden. De allersnelste barragerit in deze 5*-Grand Prix was van Karen Polle met With Wings. De KWPN-ruin van Larino deed zijn naam eer aan en vloog in 48,520 seconden naar de eindstreep, maar liep daarbij wel vier strafpunten op.

Rentree

Farrington maakte vorige maand zijn rentree in de ring nadat hij elf weken heeft moeten revalideren vanwege een beenbreuk. De voormalig nummer 1 van de wereld is weer helemaal terug. Vorige maand in La Baule werd Farrington al tweede in de GP met de BWP-merrie en dit weekend op Spruce Meadows voegde hij daar dus deze GP-zege aan toe.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl