Farrington en Gazelle winnen opnieuw 5* Grand Prix Valence

In juli nam Kent Farrington het besluit dat het zowel voor Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof), het paard waarmee hij geselecteerd was voor Tryon, als voor het team niet verstandig was als hij nog verder doorging in het selectietraject naar de wereldruiterspelen. Ondertussen bouwde de Amerikaan gestaag verder aan zijn herstel en de vorm van zijn paarden.

Von Eckermann in de buurt

Het leverde in Valence de overwinning op in de Grand Prix, waar Farrington en zijn twaalfjarige merrie de sterkste waren in de dertien man tellende barrage. In een tijd van 43,85 seconden trok hij de zege naar zich toe, bijna een seconde sneller dan Henrik von Eckermann en Tovek’s Mary Lou (v. Montendro) die tweede werd.

‘Ze probeert altijd van het hout af te blijven’

“Mijn voordeel is dat ik de merrie door en door ken”, vertelde Farrington na afloop. “het zijn jaren van samen ontwikkelen. Gazelle is heel voorzichtig, ze kan snel galopperen en ik kan een steilsprong aanrijden uit volle snelheid, ze zal altijd proberen om van het hout af te blijven.”

Fuchs op ruime achterstand

Von Eckermann werd met zijn toppaard Tovek’s Mary Lou met bijna een seconde naar de tweede plaats verwezen. Op meer dan drie seconden achter Farrington eindigde Martin Fuchs als derde met de Cornet Obolensky-zoon Clooney.

Breen vierde foutloze

Shane Breen en Janika Sprunger maakten de top vijf vol. Breen bleef foutloos met Ipswich van de Wolfsakker (v. London) in 48,25 seconden. Sprunger reed met de KWPN’er Bacardi VDL (v. Corland) ook een nulronde, maar liep drie tijdfouten op door de eindtijd van 55,87 seconden. De enige Nederlander in de GP, Jur Vrieling, gaf op met zijn VDL Glasgow vh Merelsnest (v. Nabab de Reve).

Klik hier voor de uitslag.

Bron World of Showjumping