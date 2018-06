Favorietenrol De Wolden Cup voor Yvonne Nuvelstijn en Jamaica G

Nuvelstijn stond na haar tweede overwinning op rij in de competitie voor jonge springpaarden helemaal te stralen. “Nee, ik heb er geen verklaring voor eigenlijk. Jamaica is gewoon een heel fijn paard, dat zich heel fijn laat rijden. Dus de punten zijn gewoon verdiend”, aldus de amazone uit Drogteropslagen. De jury, bestaande uit het vast lid Freek van der Laan en gastjury Michel van der Knaap, beloonde Jamaica G (Freedom x Back Gammon), gefokt door G.J. Grobbe uit Coevorden, met zowel een 9 voor het springen als een 9 voor het gaan tussen de hindernissen. Het springen telt dubbel en daarmee kwam de winnaar van de eerste wedstrijd in De Wijk nu op een score van 27 punten.

Favorietenrol

Met twee overwinningen op rij lijkt de favorietenrol voor Jamaica en Nuvelstijn alleen maar groter te worden. Maar daar is de nuchtere Drentse zelf niet zo mee bezig: “We trainen lekker door en dan zien we wel waar het schip strandt.”

De tweede plaats was voor de vos J.Coutinho (Harley VDL x Goodtimes), gereden door Rink-Jan Dijkstra. De combinatie uit Friesland kreeg twee keer een 8,5 van de jury, maar had een aftrekpunt voor het overschrijden van de toegestane tijd. Daarmee kwam Dijkstra op een totaal van 24,5. “Bij de eerste wedstrijd sprong het paard al heel lekker, maar nu was hij nog wel een klasse beter denk ik”, blikte Dijkstra terug op zijn rit. Sjoerd Kommers stuurde Jaja (Zirocco Blue x Baloubet du Rouet) naar de derde plaats.

Groei

Jurylid Freek van der Laan vond het nog lastig om nu al grote conclusies te trekken over de groei die de jonge paarden doormaken. “De groep begon vandaag wat teleurstellend, maar na de sleeppauze zagen we echt goede paarden. En vergeleken met De Wijk? Ja, dat is lastig. Daar sprongen de paarden op gras en op een groot terrein met veel vlaggen en afleiding. Hier is het compacter en op zand. Je ziet wel dat veel paarden daar toch net iets beter uit de verf komen.”

Vijfjarigen

De groep vijfjarigen kreeg in Ikato een sterke winnaar. “Het is een scherp en gretig paard met veel aanleg”, stelde jurylid Michel van der Knaap. De Ukato-zoon kreeg twee keer een 8,5. Een afgeworpen balkje leverde één strafpunt op, maar dat bracht de overwinning niet in gevaar. “Hij springt met veel afdruk en vermogen, je voelt gewoon hoe makkelijk hij er over gaat”, aldus de amazone uit Wijhe. “Elke ronde die ik met hem rij geeft zo’n goed gevoel, het is altijd een genot om op dit paard te zitten.”

De tweede plaats was voor Iron Maiden (v. Quasimodo van de Molendreef x Indorado), ook nu weer gereden door Riëlke Roeland. De winnende combinatie van de eerste wedstrijd in De Wijk moest nu een halve punt toegeven op winnaar Ikato. Nicole Eggens eindigde met Idem Dito Ts (v. Zambesi) op de derde plaats.

Selecties

De eerste wedstrijd van de Wolden Cup was op 18 mei tijdens het CH De Wijk, de tweede op 1 juni in Wezep. De volgende selecties zijn op 8 juni in Staphorst, op 22 juni in Nieuwleusen en op 6 juli in Grolloo. De grote finale is op 24 juli in Veeningen.

Bron: Persbericht