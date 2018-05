Febe van Zwambagt maakt Nederlandse zegereeks compleet

Het was echter geen unanieme zege, want Van Zwagbagt werd bij de Franse hoofdjury Jean-Michel Roudier als vierde geplaatst, maar wel kreeg ze van dit jurylid een even hoge score als wat de jury bij M, Mariette Sanders, toekende.

Boven de 70%

Naast Van Zwambagt lukte het ook de Duitse Vivien Lou Petermeier de 70%-grens te overschrijden. Met de Fidertanz-zoon Fashion Freak VP kreeg de amazone van de juryleden 70,490% toegekend.

Lina Uzunhasan kwam dicht bij de magische grens met Donna Ray (v. United), maar bleef steken op 69,902%. Hiermee mocht de in Nederland woonachtige amazone de derde prijs in ontvangst nemen.

Bernoski en Quint

De vierde en vijfde plaats werd bezet door Robin Bernoski en Laura Quint. Bernoski behaalde met Velazquez (v. Krack C), het paard die eerder furore maakte onder Laura Quint, evenveel punten als Lina Uzunhasan, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats. Quint volgde met Edison (v. Johnson) op de vijfde plaats met 69,265%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl