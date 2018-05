Febe van Zwambagt opnieuw naar winst in Compiègne

Het was duidelijk dat Febe en FS Las Vegas vandaag weer de beste waren. Alledrie de juryleden gaven het duo ruim 71% en 73%. Hiermee kregen zij unaniem de eerste plek toegewezen. De tweede plaats ging naar de Amerikaans-Turkse Lina Uzunhasan en Donna Ray (v. United) met 69.46%, de in Nederland woonachtige leerlinge van Anky van Grunsven behaalde scores rond de 70%, 71% en 67%. Hiermee stonden zij bij één jury zelfs op een tiende plaats. Ook Laura Quint en Edison (v. Johnson) kregen uiteenlopende scores. Dit resulteerde uiteindelijk in een derde plaats met ruim 68%.

Bernoski zevende

Robin Bernoski en Velazquez (v. Krack C), behaalde vandaag een zevende plaats met een score van 68,09%. Lisanne Zoutendijk eindigde net niet bij de top tien. Samen met Kostendrukkers Ringo Star behaalde ze een score van 67,55%