FEI spreekt ruiters vrij na positieve dopingtest door herfsttijloos

Twee ruiters die positief getest werden op het gebruik van de verboden stof Demecolcine hebben hun onschuld kunnen bewijzen tegenover de FEI. Demecolcine kan in het bloed gevonden worden als een paard de herfsttijloos (Colchicum Autumnale) eet. De verdachte ruiters hebben bewijs geleverd dat de herfsttijloos in het hooi van hun paarden zat er dat er geen opzet in het spel was.