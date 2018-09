Feingefühl met 10 voor opleiding naar Bundestitel

Feingefühl kreeg van de jury een 10 voor de stand van opleiding. Verder was er een 8,5 voor het model, 9 voor de draf en een 9,5 voor de stap en geweldige galop. Daarmee versloeg ze de Oldenburger merriekampioene Venecia (Van Vivaldi x Florencio I), die vandaag in Warendorf misschien nog wel een betere proef dan in de kwalificatie. De elegante en lichtvoetige Oldenburger merriekoniging kreeg drie 9’s (stand van opleiding, draf en galop), de voortreffelijke stap werd beloond met een 9,5 en qua bouw werd ze op een 8,5 gezet.

Jeugdige ruin op 3

Tegen het al zeer volwassen tonende merriegeweld (beide merries zijn al erg ‘af’ voor driejarige paarden) was de nog jeugdige ruin Daktari (Danciano x Belissimo M) niet opgewassen, maar dat maakt hem zeker niet een minder paard. Daarbij is er bij de bont getekende vos nog veel ruimte om er in te groeien.

Uitslag

Fotoserie

De Oldenburger merriekampioene Venecia SCH (v. Van Vivaldi) mocht in Warendorf het zilver meenemen. – Foto: Rick Helmink Onder Pascal Kandziora laat Venecia SCH halsstrekken uit het boekje zien. – Foto: Rick Helmink De beoordeling op exterieur voor de tweede keer in twee dagen tijd is een beetje onzinnig. Venecia SCH (v. Van Vivaldi) is nog steeds beeldschoon en kreeg weer een 8,5 voor de bouw. – Foto: Rick Helmink De twee merries aan kop zijn al erg ‘af’ voor driejarige paarden. De ruin Daktari K (v. Danciano) is wat jeugdiger. – Foto: Rick Helmink

Bron: Paardenkrant-Horses.nl