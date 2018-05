Felix Haßmann wint 1.45m Twee Fasen Speciaal in Wiesbaden

Slechts zeven van de 44 starters wisten beide fasen van het parcours foutloos door te komen. In de eerste fase werd voor een aantal ruiters een tijdfout genoteerd. Voor Nederland reden Willem Greve en Lisa Nooren mee. Greve had Carewicz (v. Carinjo) gezadeld en noteerden acht strafpunten in de eerste fase. Lisa Nooren reed VDL Groep Ernest (v. Diamant de Semilly) en kregen een balk in de eerste fasen en acht strafpunten in de tweede fase.

1.40m

De derde rubriek die vandaag verreden werd, was het 1.40m hoge parcours dat direct op tijd werd verreden. De winst in deze rubriek was voor Michael Jung met Sportsmann S (v. Stoltzenberg). De Duitser kwam in een razendsnelle 61,92 seconden foutloos over de finish. Mohammed Ghanem Al Hajri werd in 64,16 seconden tweede met het voormalig paard van Henrik von Eckermann Hermes De Mariposa (v. Canturo). De derde plek was voor Spencer Smith met Happiness (v. Quadrillo) in een tijd van 64,64 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl