Ferdi Kersten: ‘Rijden voor wat je waard bent’

Anderhalf jaar geleden ontdekte de ruiter uit Wierden dat de Voltaire-zoon leed aan een peesblessure. “Hij is een hard paard voor zichzelf, dus het duurde even voordat we vonden wat er precies aan de hand was”, blikt Kersten terug. “Op de echo kwam eigenlijk direct naar voren dat er een gaatje in zijn pees zat, en toen hebben we direct alles uit de kast getrokken om hem een zo goed mogelijk herstel te geven. Ik wilde hem alleen geen stalrust geven en wilde dat hij nog wel buiten kwam, dus daar heb ik ook voor gezorgd.”

Met hartslag van 180

Kersten erkent dat Casino Royale niet de makkelijkste is. “Dat was wel lastig. Longeren wil bij hem niet, dus moest ik er gelijk opstappen. Dat ging wel met een hartslag van 180 en de gedachte: ‘Als ik er maar op blijf zitten.’ Ik ben ook eigenlijk de enige die hem kan rijden. Zo vroeg ik een vriendin bijvoorbeeld eens of ze er een rondje op wilde maken, maar voor ik het af kon knipperen lag ze er naast en stond hij aan de andere kant van de bak. Maar het is echt mijn vriend en hij doet alles voor me.”

Tussen de oren

De blessure van Casino Royale herstelde weer en inmiddels is Kersten weer rustig aan het opbouwen met de wedstrijden. “Nu moet ik zelf nog loslaten dat hij een blessure heeft gehad, dat zit bij mij best wel tussen de oren. Ik weet honderd procent zeker dat hij weer gezond is.” Dat voorzichtig rijden resulteerde in Noord-Sleen in twee wat te brave proeven. “Het was keurig op de letter hoor, maar het was een beetje flauwtjes. Normaal reed ik altijd scores rond de 66%, dus dit is voor mijn doen wel laag. Dat was een beetje een combinatie van het net niet genoeg rijden en streng jureren, maar je moet rijden voor wat je waard bent natuurlijk.”

Topscores blijven uit

De andere scores in de ZZ-Zwaar kwamen nauwelijks boven de 60% uit. Marsha Smits werd in de eerste proef tweede met Actie W (v. Goodtimes), zij reed 61,64% bij elkaar. De tweede proef, waarin het resultaat van Kersten niet meetelde voor het klassement, werd gewonnen door Martha van der Meulen. Zij kwam met Stal de Merskens Benke (v. Dries 421) met 60,43% de ring uit. Maaike Hofman mocht hier het rode lint in ontvangst nemen voor haar proef met Don Diablo (v. Wynton).

Marjan Hooge valt op in jeugdrubrieken

In de landenproef en individuele proef voor junioren en young riders kwamen drie amazones aan start. Marjan Hooge won onomstreden beide proeven met de Jazz-dochter Eskara de Jeu met 67,35% en 68,82%. Binnenkort rijdt de amazone uit Ees de merrie internationaal in Denemarken. Voor Shanaya Karadag en Zoë Zwiggelaar was het stuivertje wisselen. Karadag werd in de landenproef tweede, in de individuele proef waren de rollen omgedraaid.

Lees ook: Saskia Knol: ‘Zevens voor series dankzij verbeteren galop’

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl