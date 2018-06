Ferrer-Salat en Delgado leiden in Spaanse kampioenschappen

De Olympische amazone Beatriz Ferrer-Salat liet met de inmiddels zeventienjarige Delgado een degelijke proef zien. Een flinke fout in de wissels om de pas stond een hoge score in de weg. Drie juryleden zagen haar als eerste, twee juryleden gaven de voorkeur aan de nummer twee Claudio Castilla Ruiz op de Lusitano Alcaide. De ruiter scoorde hoog in piaffe passage tour en kwam een procent te kort op Ferrer-Salat.

Olivi-zoon Benzi Landro

José Antonio Garcia Mena en de Olivi-nazaat Benzi Landro waren sterk in het galopgedeelte. Hoewel het paar ook een fout kreeg in de wissels om de pas, werd een percentage bereikt van 71.522. De twintigjarige in Florida wonende Juan Matute maakte met zijn paarden Quantico Ymas (v. Fighting Fit) en Don Diego Ymas (v. Don Frederico) de top vijf vol met percentages net onder 70%.

Severo Jurado Lopez

Spanje’s tweede ruiter op de wereldranglijst, Severo Jurado Lopez is niet op het kampioenschap aanwezig. De stalruiter van Andreas Helgstrand was vorige week actief in Uggerhalne waar hij met de Hannoveraan Deep Impact (v. De Niro) de 3* Grand Prix en kür won. In de selectie voor de wereldruiterspelen in Tryon is het CHIO Aken de volgende stap voor de Spanjaarden.

Bron Dressage-news