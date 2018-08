Finale Manno Trofee gewonnen door Dylano

Nadat drie rijders over moesten rijden was de onbetwiste winnaar de Plains Liberator nakomeling Dylano van eigenaren M.C. de Groot en Blackhorse BV. Tweede werd de Atleet-nazaat Eebert, in eigendom van de Gebr. van Manen, gereden door Robbie van Dijk. Op plaats drie vinden we Bommelsteyns Hubert (Cizandro) van J.J. van der Meulen.

Vier en vijf

Delviro HBC en Idol mochten niet overrijden, en werden vierde en vijfde. Idol werd gereden door Thomas van der Weijden, aangezien Mark de Groot met Dylano de finale reed. Een goede keuze blijkt achteraf.

Tuigpaard van het jaar

Na de uitreiking van de Manno Trofee werd het tuigpaard van het jaar bekend gemaakt. De 16-jarige fokmerrie Veldine (Manno x Wilhelmus) van Piet Lelieveld werd tuigpaard van het jaar. Het is ongekend dat een merrie twee goedgekeurde dekhengsten fokt die zo succesvol zijn, Eebert (v.Atleet) en Bommelsteyns Hubert (Cinzandro), de nummer twee en drie in de Manno troffee.

