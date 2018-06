Finalisten KNHS-Witte Van Moor Para Men Trophy bekend

De finale van de competitie wordt van 3 tot en met 5 augustus verreden in Wierden. Om in aanmerking te komen voor de finale moesten de menners in minimaal twee competitiewedstrijden aan de start komen.

Ingmar Veneman

De laatste competitiewedstrijd werd in het weekend van 9 en 10 juni verreden in Hellendoorn. Ingmar Veneman was daar op plaats twee de beste Nederlandse achter de Zweedse winnares Christina Aronsson.

Wereldkampioenschap

Vijf menners hebben zich geplaatst voor de finale in Wierden wat tevens een belangrijke wedstrijd is in de voorbereidingen richting het Wereldkampioenschap, dat van 28 augustus tot en met 2 september in Kronenberg verreden wordt.

Finale

Onderstaande menners zijn geplaatst voor de finale:

-Francisca den Elzen

-Aad van Marwijk

-Ingmar Veneman

-Martje Witvoet

-Dinja Steenkamp

Klik hier voor de uitslagen van de wedstijd in Hellendoorn

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht KNHS