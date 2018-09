Fiona Bigwood koopt George Clooney voor 12-jarige dochter

De zevenjarige schimmelruin George Clooney B.S werd eerder gereden door de Britse amazone Sophie Taylor. Het duo maakte afgelopen voorjaar hun internationale debuut in Keysoe en wonnen toen de individuele proef met 70,856%.

EK Bishop Burton

Na de internationale wedstrijden in Sint-Truiden en Hagen werden ze opgenomen in het Britse EK-team. In Bishop Burton noteerden ze met 71,314% en de twaalfde plek het beste Britse resultaat in de landenproef. De individuele proef werd gewaardeerd met 69,405% (20e) en de kür op muziek met 72,050% (14e).

‘Geluk’

“Wat een geluk om George Clooney als nieuw lid in onze stal te hebben. We kunnen niet wachten om deze fantastische pony te leren kennen”, reageert Bigwood verheugd.



