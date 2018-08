Floor Vos wint CH Groningen met bijna 70%: ‘Hij doet alles voor me’

“Mijn proef ging echt super fijn en we konden mee mooi foutloos rondrijden”, begint Floor Vos enthousiast aan haar verhaal. “Fine-Tuned raakt steeds meer bevestigd in de series en daar scoorden we ook hoge cijfers op. Hij mag nog aan kracht winnen in het drafgedeelte, maar ook dat gaat steeds beter.”

Goed verder ontwikkeld

De amazone bracht de donkerbruine ruin pas vijf keer eerder uit op dit niveau en nam onlangs deel aan het Nederlands kampioenschap, waar de combinatie achtste werd in de kleine finale. “De laatste weten voor en na het NK heeft hij zich een stuk verder ontwikkeld en dat kon ik nu laten zien in de proef, waardoor de scores ook weer hoger uitkwamen.”

‘Hij doet alles voor me’

Vos prijst haar geweldige paard om zijn super instelling. “Een beter karakter dan dat van hem zou ik me niet kunnen wensen. Hij is echt mijn maatje en doet alles voor me. We hebben alle klassen doorlopen en het doel is om uiteindelijk Grand Prix te starten. Zo waren we vorige week spelenderwijs al wat bezig met het hogere werk en spring hij zo vier eners. Ook toont hij aanleg voor de piaffe en passage”, aldus Vos.

