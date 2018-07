Fokproduct Angèle Toonen beste zevenjarige in Zweden

Onder Marina Mattsson wist de ruin niet het gehele jurycorps te overtuigen. Met bijna 74% werd de Apache-zoon door de jury bij M op kop geplaatst. De hoofdjury zette de ruin op een gedeelde tweede plaats, maar het derde jurylid vond het optreden slechts een zevende plaats waard. Ondanks de plaatsingsverschillen was voldoende voor de overwinning

Top drie

De tweede plaats werd bezet door de Danone-dochter JH’s Daenerys met haar eigenaresse Jeanna Högberg in het zadel. De top drie werd compleet gemaakt met de hengst Ellegaardens San Droneur (v. San Amour), die met zijn ruiter Jacob Norby Sørensen is geselecteerd voor het Wereldkampioenschap begin augustus in Ermelo. Het duo zal uitkomen voor Denemarken.

Vivaldi-moeder

Bij de vierjarigen ging met ruimschootse voorsprong de overwinning naar de Dante Weltino-zoon Davalerian uit een moeder van Vivaldi. Onder Carl Hedin liep de ruin naar 85 punten.

SWB

De bij het Zweedse stamboek goedgekeurde Dortheasmindes Rockey (v. Bluehors Rockefeller) werd tweede onder Jacob Norby Sørensen met 83,1 punten. De hengst werd afgelopen maart goedgekeurd. De derde plaats werd eveneens bezet door een bij het SWB goedgekeurde hengst Formalin (v. Floricello) met 81,7 punten.

Klik hier voor de uitslag van de zevenjarigen en hier voor de uitslag van de vierjarigen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl