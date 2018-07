Foreign Affair alweer terug bij Patrik Kittel voor verkoop

Onder Kittels stalamazone Malin Nilsson won het fokproduct van Jan Greve vorig jaar op Horses and Dreams in Hagen beide proeven die meetelden voor de Nürnberger Burg Pokal. Kort daarop kwam de Rock Forever-zoon in bezit van de familie Rothenberger en Ralph Westhoff.

Sanneke en Semmieke

Eerst nam Sanneke Rothenberger plaats in het zadel, later nam zus Semmieke de teugels over. In april van dit jaar werd de jongste telg van de Rothenberger-familie bij haar debuut met de KWPN-er nog tweede in de S1* in Darmstadt-Kranichstein.

Niet eens

In een verklaring op haar website laat de familie Rothenberger weten dat de eigenaren van Foreign Affair het over bepaalde dingen niet eens kon worden. “We hopen dat hij snel in goede handen komt.”

Bron: Dressurstall-rothenberger.de