Frank Hosmar: ‘Grand Prix het doel met Wise Guy’

Frank Hosmar reed twee met twee paarden de Intermediaire I en mocht de tweede en derde prijs in ontvangst nemen. Met zijn Paralympisch paard Alphaville N.O.P. kwam hij uit op 62,57%, net een fractie meer dan met VarioHippiQue’s Wise Guy, een zoon van Jazz. Daarnaast werd hij achter Rensink en Naberink derde in de Prix St. Georges met Alphaville N.O.P., nu met 66,69%.

Dik tevreden

Hosmar reed VarioHippiQue’s Wise Guy – zoals zijn naam al verraad in eigendom van Valentijn van Weering – voor de tweede keer op concours. “Ik rijd hem nog niet zo heel lang”, vertelt de ruiter. “Met Wise Guy heb ik een fijne, foutloze proef gereden. Het mag met meer lef en expressie uitgevoerd worden, maar voor nu ben ik heel dik tevreden.”

Grand Prix is het doel

VarioHippiQue’s Wise Guy werd eerder onder de naam Westwind in de internationale Grand Prix uitgebracht door de Fransman Ludovic Henry en in 2015 door Van Weering naar Nederland gehaald. “Voor mij is met Wise Guy het doel om Grand Prix te rijden, en dat moet zeker mogelijk zijn”, licht Hosmar toe. “Dat is voor mij de eerste keer dat ik Grand Prix zou rijden, dus dat is een erg leuk doel.”

Dure fouten in galop

Met zijn Paralympische troef reed Hosmar vooral een fijne Prix St. Georges. “In de Inter I liep ik tegen een aantal dure fouten aan. Eén pirouette ging niet zo mooi, ik kreeg een telfout in de serie om de drie en de overgang van galop naar draf verliep niet mooi vloeiend. Misschien had hij wat last van de warmte.” Met de ruin is Tryon het hoofddoel van Hosmar. “In aanloop daar naartoe vind ik het belangrijk om ritme te houden, dus naast de observatiewedstrijden start ik hem nog een paar keer in de Lichte Tour. Misschien doe ik na Tryon een keer de Intermediaire II, maar dat is niet het hoofddoel.”

Dubbele overwinning voor Joyce Vegter

In de ZZ-Zwaar ging in beide proeven het oranje lint naar Joyce Vegter en haar Armani-zoon Figo. De hoogste score van 67,36% behaalde ze in de eerste ring, de andere proef was goed voor 64,57%. De amazone, in het dagelijks leven eigenaresse van Stal Riener Broak in Enschede, was vooral tevreden over de eerste proef. “Hij scoort met zijn mooie constante totaalbeeld en kreeg onder meer een acht voor de uitgestrekte draf.” De tweede prijs in de eerste proef ging naar junioren-amazone Anna Venema met The Ritz R&B, zij bleef met 65,07% een dikke procent voor op Judith Ribbels en Galina. In de tweede proef kwam alleen Michelle Weyl met Enzo D (v. Sorento) ook over de 60%-grens.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl