Frank Hosmar wint finale: ‘Trainingen bij Sönke waren echt leerzaam’

Via diverse voorselecties hadden zes combinaties zich gekwalificeerd voor de finale van de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy bij Outdoor Gelderland op Sportcentrum Papendal. Onder toeziend ook van bondscoach Joyce Heuitink werd gestreden in een kür op muziek.

Trainen bij Rothenberger

“Ik heb recent twee dagen bij Sönke Rothenberger kunnen trainen, dat was echt leerzaam, hij had een aantal zeer nuttige tips. En de dag voor de finale heb ik bij mijn vaste trainster Adelinde Cornelissen alles nog een keer doorgereden. De proef liep echt lekker, vooral het schouder binnenwaarts en de eenvoudige galopwissels waren goed. We hebben de laatste tijd ook flink doorgetraind op de appuymenten en die waren weer beter”, vertelt een tevreden Hosmar.

Voets volgt

Bondscoach Joyce Heuitink was tevreden over haar pupillen. “Frank reed zeer goed. Aan het begin was er iets spanning bij zijn paard, maar Alphaville ging mooi gedragen door de proef. Hij heeft zijn oude kür weer gereden en dat blijkt nu steeds goed uit te pakken. Ook Sanne Voets had haar Demantur goed voor elkaar. Hij liep mooi bovenin met goede impuls en aanleuning. Nummer drie Yvette Overgoor wordt steeds meer een combinatie met haar paard Flynn. Het is een paard met veel kwaliteit en uitstraling en zij toont zelfs galop in haar kür. In Grade 3 is dat niet verplicht, maar in de kür mag dat wel.”

Bron: KNHS