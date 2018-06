Frank Schuttert niet naar Rotterdam

“Het welzijn van Champion staat voorop en hij moet optimaal kunnen herstellen voor de belangrijke wedstrijden dit seizoen”, aldus Ehrens. Frank Schuttert maakte met Chianti’s Champion deel uit van het team van Ehrens dat in de eerste voor Nederland meetellende etappe van de Nations Cup in La Baule tweede werd.

Hendrix, Houtzager, Smolders en Vrieling

Het team dat voor Nederland in actie komt in Rotterdam bestaat nu uit Michel Hendrix met Baileys, Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero, Harrie Smolders met Don VHP Z N.O.P. en Jur Vrieling met VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P.. Maikel van der Vleuten is door Rob Ehrens nu aangewezen als reserve.

Tweede wedstrijd

Voor Nederland is Rotterdam de tweede wedstrijd die meetelt voor het klassement van de FEI Nations Cup. In het klassement staat Zwitserland bovenaan, gevolgd door België en Frankrijk. Deze landen hebben al drie meetellende wedstrijden achter de rug. Na Rotterdam volgen voor Nederland nog Falsterbo, Hickstead en Dublin.

Naar de zondag

De FEI Nations Cup in Rotterdam wordt dit jaar niet op vrijdag verreden, maar op zondag. Een verandering die in vrijwel alle Nations Cup wedstrijden voor de springruiters is doorgevoerd. De Grote Prijs van Rotterdam, die traditioneel op de zondagmiddag verreden werd, verhuist naar de vrijdagavond.

Bron: KNHS