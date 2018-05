Frank Schuttert op herhaling: NK én GP Eindhoven

“Ik wist dat met Leopold van Asten na mij ik er echt voor moest gaan. Ik had Kevin zien rijden dus wist hoe ik moest rijden om zijn tijd te verbeteren. Dat lukte met zeshonderdste. De Grote Prijs winnen was na onze titel in Mierlo ook echt het doel. Vorige week heeft Beautiful Red rust gehad en hier in Eindhoven heeft ze alleen op zaterdag een 1.40m gelopen. Dat doet ze dan ook heel makkelijk. We hebben ons helemaal ingezet op de Grote Prijs”, vertelt een tevreden Frank Schuttert.

Tien combinaties in barrage

Tien combinaties reden de barrage van de VDL Groep Grote Prijs van Eindhoven. Joy Lammers ging met Taura van de Broekkant (v. Tornado) als tweede starter lange tijd aan de leiding, maar moest vrezen voor een podiumplaats toen Kevin Jochems als achtste starter haar resultaat verbeterde.

Kevin Jochems

KNHS Talententeamlid Kevin Jochems reed een vloeiende en vlotte ronde en was met Captain Cooper (Namelus R x Corland) bijna anderhalve seconde sneller dan Lammers.

Nederlands kampioen Frank Schuttert deed het gelijk daarna nog wat vlotter met zijn pas negenjarige Holsteiner merrie Beautiful Red. Schuttert verbeterde de tijd van Kevin Jochems. Leopold van Asten verstoorde als laatste starter het feestje voor Schuttert niet na twee springfouten. Daarmee was het podium met Schuttert, Jochems en Lammers geheel oranje gekleurd.

Uitslag

