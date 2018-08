De hengst van de Zuid-Afrikaanse Ingrid Malan maakte vooral indruk in galop, waarin hij leek op te stijgen. “Dat voelt ook echt zo”, zegt WK-debutante Loos. De jury gaf een 9,6 voor de imponerende galoppade en ook de cijfers voor de draf (9,4) en aanleg (9,3) gingen over de 9.

Plek gevonden

Franka Loos, die vanaf vorig jaar juni aan de slag is bij hengstenhouder Gertjan van Olst heeft haar plek helemaal gevonden. “Het gaat echt lekker ja, ik zit hier best.” Giovanni is niet meer in bezit van Van Olst, maar komt wel uit diens koker.

De hengstenhouder heeft straks ook nog Glamourdale (v. Lord Leatherdale) met Charlotte Fry in de kwalificatie voor zevenjarigen lopen, had gisteren Iondale (v. Everdale) en Inclusive (v. Everdale) bij de vijfjarigen in de baan. Voor hen is het WK overigens afgelopen: in de kleine finale kwamen ze niet verder dan respectievelijk een 7,6 en een 7,52, niet genoeg om in de ‘grote’ finale te komen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl