Franse springruiters openen sterk in het hol van de leeuw

De Fransman bleef daarmee ruim 2,5 seconde voor op Henrik von Eckermann en de Que Guapo-zoon Que Bueno de Hus Z. Thuisland Duitsland moest het stellen met ‘slechts’ de derde plaats. Het was Michael Kölz die er met FST Dipylon (v. Dinglinger) in slaagde foutloos te finishen in 74,01.

Franse hegemonie

Naast Billot werden er door zijn landgenoten Nicolas Delmotte (vierde) en Kevin Staut (zesde) sterke resultaten behaald. Staut was met zijn zesde plaatst de laatste die de finish zonder strafpunten wist te passeren.

Verdi TN

Maikel van der Vleuten reed zijn Olympiade-paard Verdi TN als één van de eerste starters de ring in, maar kon geen topresultaat noteren. Hij kwam de ring uit met 14 strafpunten.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl