Franse winst in twee fasen 1,45 m, Van der Vleuten achtste

Met de Kigali-zoon slaagde de ruiter er in om beide fasen foutloos te doorstaan en met 27,02 seconden was hij landgenoten Wout-Jan van der Schans met D’Angelo (27,73) en Gert-Jan Bruggink met Casparo (29,75) te snel af. Marc Houtzager kwam in beide fasen zonder een balk te laten vallen over de finish, maar viel buiten de prijzen.

Van de Pol in top vijf

In een twee sterren-rubriek, eveneens over 1,45 m en in twee fasen, eindigde Bert Jan van de Pol op plaats vijf. Hij bleef foutloos en liet 33,30 seconden noteren, waarmee hij net een fractie sneller was dan Joy Lammers met Taura van de Broekkant.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl