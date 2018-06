Fransen blijven thuisrijden Zwitserse ruiters voor

Met drie dubbele nulrondes was Frankrijk ongenaakbaar in deze landenwedstrijd. De zes nulrondes werden genoteerd door Mathieu Billot met Shiva D’Amaury (v. For Pleasure), Alexandra Francart met de Winningmood-zoon Volnay du Boisdeville en Nicolas Delmotte met Ilex VP (v. Diamant de Semilly).

Zwitserland

Onder begeleiding van chef d’equipe Andy Kistler sprong het Zwitserse team naar de zilveren positie. Zowel Werner Muff met Daimler (v. Canturano ), die werd gefokt door Garrelt Kruiter uit Onstwedde en Martin Fuchs met de Verdi-zoon Chaplin, die werd geboren bij G. Knoop uit Slootdorp sprongen een mooie foutloze ronde. Eerstgenoemde zette daar in de eerste ronde een foutje tegenover, terwijl Fuchs zich met Chaplin terugtrok in de tweede ronde omdat de wedstrijd al beslist bleek. Beat Mändli tikte met de Veron-dochter Dsarie, die gefokt is door M. Smit uit Dedemsvaart, in beide omlopen een balkje uit de lepels, twee dagen nadat ze ijzersterk tweede werden in de Grand Prix.

De top drie werd compleet gemaakt door het Belgische team onder leiding van Peter Weinberg met dertien strafpunten in totaal.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl