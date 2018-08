Fransen kiezen toch Staut met Rêveur de Hurtebise in WEG-team

De keus voor Philippe Guerdat welke combinaties te selecteren voor Tryon werd moeilijk toen Sangria du Coty (Quaprice Bois Margot) van Bost en de Ovidius-zoon Aquila HDC van Delaveau geblesseerd raakten. Ook Simon Delestre rok Hermes Ryan terug uit het team omdat de reis naar Amerika te veel risico’s met zich meebracht voor het paard.

Beroep op Staut

Het deed Guerdat besluiten om toch een beroep te doen op de ervaren Kevin Staut en zijn Olympiade-paard Rêveur de Hurtebise. Sinds juni is Staut weer terug met het paard op de internationale wedstrijden en lijkt klaar voor de klus in Tryon.

Zesde in GP Dublin

Een lichte blessure bleek de oorzaak van het dramatische optreden van de zeventienjarige Rêveur de Hurtebise in de wereldbekerfinale in Parijs. De zoon van Kashmir van Schuttershof had na een korte rustperiode er toch weer veel zin in en werd weer opgepakt. Het leverde goede resultaten op in onder meer Chantilly, Aken en afgelopen weekend in Dublin (zesde in Grand Prix). Voor Guerdat een reden om in overleg met HDC en Kevin Staut het paard weer op te nemen in het team.

Jonge talenten

Naast Staut doet Philippe Guerdat beroep op de de ervaren Nicolas Delmotte en Ilex VP (v. Diamant de Semilly) en de twee jonge talenten Alexis Deroubaix met Timon d’Aure (v. Mylord Carthago) en Alexandra Francart met Volnay du Boisdeville (v. Winningmood). Thierry Rozier is met Venezia d’Ecaussinnes (v. Kashmir van Schuttershof) de vijfde man voor de Fransen.

