Fry: ‘Ik kan het niet geloven’

In het gesprek bedankte de kersverse wereldkampioen Charlotte Fry haar paard Glamourdale die alles gaf, wetende hoe belangrijk vandaag was.

Te nerveus om te kijken

“Hij wist dat hij ervoor moest vechten, en toen ik in de ring kwam, gaf hij extra, en meer en meer en meer.” Zelf durfde ze de andere medaille-kanshebbers niet te kijken, ze was te nerveus. Uiteindelijk hoorde ze van een steward dat het goud voor haar was.

Bekijk het complete interview hieronder:

Bron: ClipMyHorse/Paardenkrant-Horses.nl