Fuchs’ Clooney maakt eerste sprong na koliekoperatie

Begin april dit jaar werd de Cornet Obolensky-zoon Clooney van Martin Fuchs getroffen door een koliekaanval. De schimmelhengst doorstond de daarop volgende operatie goed en is na een herstelperiode inmiddels weer in training. Zijn Zwitserse ruiter deelde vandaag een video waarop de eerste sprong van Clooney te zien is.