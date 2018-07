Gal: ‘Ik moet gewoon regen hebben’

“Stom hè, die fouten in de eners. Nou regent het niet en dan maak dat soort stomme fouten. Echt jammer. Ik had wel 86 procent kunnen scoren. Het leek wel of GLOCK’s Zonik N.O.P. vandaag dingen zag die hij gisteren niet zag. Hij was iets minder geconcentreerd, iets afgeleid.”, vertelt Gal na het winnen van zijn negende titel. “Ik ben absoluut tevreden. Altijd lekker als je goede scores krijgt. Nu eerst even rust en dan bouwen we weer op naar het WK.”

Zeeuwse nuchterheid

“Dit was pas de eerste kür van Glock’s Dream Boy. Dat ging niet slecht”, vertelt Minderhoud met zijn Zeeuws gevoel voor understatement. “Ik had deze proef twee weken geleden thuis door gereden. Ik dacht: oke, dat gaat wel goed. Ik concentreerde me in de training vooral op de Grand Prix en ik had op de andere wedstrijden altijd voor de Special gekozen, omdat ik vond dat Dream Boy nog echt proeven moest leren lopen. We hebben de kür van mijn vorige toppaard GLOCK’s Flirt aangepast en dat past heel goed bij Dream Boy.”

Hoewel Minderhoud met zijn zwarte hengst tweede was in de Grand Prix, het eerste onderdeel van het NK, was hij toch niet helemaal tevreden. “De voorbereiding voor de Grand Prix van gisteren was niet helemaal optimaal. Het is nog een jong paard en je kunt niet verwachten dat het altijd goed gaat. Ik voel echt dat er nog veel progressie in zit. Op naar Tryon, naar het WK.”

Goud en zilver

Nicole Werner is de trainer van Gal en Minderhoud en is tevreden over het goud en zilver van haar pupillen. “Ik ben er blij mee. Ik denk dat er het één en ander nog beter kan. Voor nu is het goed. De echte topvorm zullen we straks in Tryon moeten hebben, die is er zeker nog niet. De Grand Prix in de regen van Edward gisteren was foutloos. Ook goed om te weten dat Zonik blijft lopen als het zo regent. Dat is niet iets wat je thuis oefent. Voor nu ben ik zeker tevreden.”

Stijgende lijn

“Ik ben heel blij met brons”, lacht Adelinde Cornelissen. “Aqiedo liep super goed. Hij heeft de laatste tijd mega de stijgende lijn te pakken. Technisch was het nooit zo’n probleem, maar hij moest leren wat het was om in de ring te lopen. Het lijkt er op of Aqiedo het echt leuk gaat vinden. En dan gaat het goed. Ik denk nooit na over verwachtingen, maar ik ben super blij mee met brons. Leuk.”



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS