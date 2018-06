Gal, Minderhoud, Scholtens en Witte-Vrees in landenteam Rotterdam

“Ik weet dat de Zweden met een heel sterk team komen en een enorme concurrent zullen zijn. De Duitsers, Denen, Engelsen en Amerikanen hebben ook hele sterke combinaties, maar ik weet niet exact met welke ruiters zij naar Rotterdam komen. De officiële inschrijving is nog niet gesloten en die landen hebben nog niet bevestigd met welke ruiters en paarden ze van start willen gaan.’’

Nieuw format

De dressuurruiters rijden op donderdag allen in de Grand Prix en op zaterdag rijden twee combinaties de Special en twee combinaties in de Kür. De beste drie resultaten van de Grand Prix en de beste drie resultaten van de op zaterdag verreden proeven (Grand Prix Spécial en Kür) tellen daarbij mee voor het landenklassement. Het eindklassement wordt daarbij opgemaakt aan de hand van plaatsingspunten.

Twee keer derde

Tot nu toe is het Nederlandse team twee keer derde geworden in de FEI Nations Cup dressuur. Zowel in Compiègne als in Uggerhalne achter Zweden en Denemarken.

Lees hier het verslag van Compiegne

Lees hier het verslag van Uggerhalne

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS