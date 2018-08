GCL: Zorzi en Ehning (Valkenswaard United) winnen

Valkenswaard United ruiters Ehning en Zorzi reden een totale tijd van 149 seconden. Het team van de Cannes Stars met als ruiters Karel Cox (Dublin van Overis) en Sergio Alvarez Moya (Carlo 273) eindigde als tweede op acht-honderdste afstand van de nummer één. De top drie werd afgemaakt door de Scandinavian Vikings waar Christian Ahlmann (Tokyo) en Leopold van Asten (VDL Groep Miss Untouchable) voor reden.

Individuele strijd

Naast de teamwedstrijd was het ook een individuele rubriek. De winst ging naar de Amerikaan Kent Farrington, na zijn beenbreuk was Valkenswaard weer zijn eerste Global Champions Tour wedstrijd. Met Creedance (v.Lord Z) reed de topruiter een tijd van 64,71 seconden. Met een ruime seconde achterstand pakte Simon Delestre de tweede plaats met de Casall-nazaat Chesall Zimequest. Pedro Venice werd derde met For Felicila (v.For Pleasure).

Vierde en zevende

Frank Schuttert en Jur Vrieling deden beiden hen best de overwinning naar zich toe te trekken, maar kwamen beiden tekort. Frank werd uiteindelijk vierde met La Fille Rouge (v.Couleur Rubin), en Jur pakte met Zypern III (v.Casall) een zevende plaats.

Tweede ronde en Grand Prix

Morgen om 14.30 is de tweede ronde van de teams in de Global Champions League. Ook barst morgenavond om 18.15 de strijd om de Longines Global Champions Tour Grand Prix of Valkenswaard los.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl