GCT London: Smolders kwam, zag en overwon

Die Ier Bertram Allen reed met Hector (v. Cabrio vd Heffinck) de eerste foutloze ronde in een tijd van 42,87, en eindigde daarmee op een derde plaats plaats. Fredericson (H&M All In) reed een super strakke ronde in de snelste tijd van 41,08 seconden, maar voor hem viel er een balk, waardoor de Zweed terugviel naar een vijfde plaats.

Smolders kwam, zag en overwon

Smolders reed met Zinius een barrage waar goed over na gedacht was. Harrie liet zo de concurrentie even zien waarom de ruiter de nummer één van de wereld is. 41,96 was zijn winnende tijd, en daarmee mocht Smolders de hoofdprijs van ruim €30,000 mee naar huis nemen.

Laatste starter

Als laatste starter had van der Vleuten alle kans om de overwinning te pakken. De ruiter reed zijn Mr. Blue-nazaat snel rond in een tijd van 42,23 en eindigde daarmee als tweede achter zijn landgenoot Harrie Smolders.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl