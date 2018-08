Geen barrage in loodzware GP Valence

Van de thuisruiters wist alleen Aldrick Cheronnet zonder springfouten aan de finish te komen. In het zadel van Atlantys by Wisbecq noteerde de Fransman twee strafpunten voor de tijd en mocht zich daarmee als derde opstellen.

Amerikanen

Smith kwam in actie met Theodore Manciais en stuurde de zoon van Kashmir van Schuttershof in 79,70 seconden rond in de basisomloop. De pas 21-jarige ruiter moest als eerste van start in de Grand Prix, waarna topruiters als Cian O’Connor, Roger-Yves Bost en Scott Brash allemaal minstens vier strafpunten kregen. Smith is nog niet zo onervaren op het 4*-niveau, maar klimt steeds een stukje verder op onder leiding van zijn coach Eric Lamaze. Zijn landgenote Katie Dinan bleef met Dougie Douglas eveneens keurig van het hout af, maar was met 83,23 seconden net buiten de tijd en zorgde daarmee voor het tweede Amerikaanse resultaat in de top drie.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht