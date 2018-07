Geen doorgang Central Park Horse Show 2018 in New York

De vijfde editie van het RCPHS stond gepland voor 26-30 september 2018 in New York. In 2019 zal het Central Park worden omgetoverd tot wedstrijdterrein van 18 tot en met 22 september. CEO Mark Bellissimo licht toe: “Het is voor de ruiters en paarden niet bevorderlijk om onze wedstrijd door te laten gaan. Hij zou maar een week na de WEG Tryon en tegelijk met de American Gold Cup CSI-W worden verreden. En een week erna stat de FEI Nations Cup Finale in Barcelona gepland.”

Het is onbekend of de dressuur voor de vijfde editie van dit evenement ook wordt verplaatst. In 2017 is de dressuur ook al afgelast doordat grote namen zich hadden teruggetrokken. De dressuur is toen vervangen door eventing.

Bron: Central Park Horse Show/Dressage News