In de laatste ronde gingen alleen Anouk de Ruijter en de Amerikaan Andrew Kocher een poging wagen om de hindernis over 1,80 meter te trotseren. Voor Kocher’s hengst Cacanntus (v. Chacco-Blue) was deze laatste hindernis een maatje te groot. Daarentegen overwon De Ruijters Hulpen’s Quidam deze hoogte wel.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl