Geen Tryon voor Morgan Barbançon

Volgens de Franse bond zijn de scores die de afgelopen drie maanden in de internationale Grand Prix behaald zijn, te laag. ”

Verklaring

“Na de terugtrekking van Pierre Volla met Badinda Altena, internationaal de meest succesvolle Franse combinatie, is er geen enkele andere combinatie die de afgelopen drie maanden 70 procent of hoger in de internationale Grand Prix heeft behaald. In overleg met de vertegenwoordigers van de federaratie is besloten om niet deel te nemen aan de Wereldruiterspelen in Tryon”, aldus de verklaring van de bond.

Barbançon

Morgan Barbançon en Sir Donnerhall II reden in juni de Grand Prix in Rotterdam (67,761%), in juli Deauville (Grand Prix teruggetrokken, troost Grand Prix 72,355%) en deze maand Crozet (69,304%). De pupil van Alex van Silfhout was er vier jaar geleden in Caen wel bij, toen nog met de KWPN-hengst Painted Black (v. Gribaldi).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl