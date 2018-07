Geen wereldruiterspelen voor titelverdediger Opgun Louvo

Dit jaar reed Sandra Auffarth nog met de zestienjarige Frans gefokte Opgun Louvo in de korte 2* in Strzegom en vervolgens de lange 3* in Sopot. In beide wedstrijden bleef het paar zonder hindernisfouten in de cross en werd in Strzegom veertiende en in Sopot twaalfde.

‘Geen spanningen meer voor Wolle’

Toch nam Auffarth de beslissing om hem niet meer op kampioenschappen in te zetten. “Wolle is topfit en alles loopt goed dit seizoen. Maar na lang wikken en wegen heb ik toch besloten hem niet meer bloot te stellen aan alle spanningen die kampioenschappen met zich mee brengen”, aldus de Duitse amazone.

Medailles in Londen en Rio

Tien jaar heeft Sandra Auffarth met Opgun Louvo aan de internationale eventingsport mee gedaan, met hem is de Duitse groot geworden. Naast medailles op Duitse kampioenschappen won het paar medailles op de Olympische Spelen in Londen (team goud en brons) en Rio (team zilver).

Regerend wereldkampioen

Op de wereldruiterspelen in Caen zegevierde het paar in het individuele klassement en bracht Duitsland het goud. In Luhmühlen en Blair Castle, op de Europese kampioenschappen van 2011 en 2015, werd het twee keer individueel zilver en twee keer team goud voor Auffarth en haar Wolle.

Bron St.Georg