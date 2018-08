Geerink op drie in Wiener Neustadt

17 deelnemers wisten de barrage te bereiken, en uiteindelijk was het Stoker en Q Seven (v.Quaid) die er met de winst vandoor gingen in een tijd van 38,16. Viertiende was het verschil met de nummer twee de Duitse Jürg Opperman en Check-In zoon Champaloup (38,56).

Geerink

Sander Geerink reed de Quasimodo van de Molendreef nakomeling Iglesias D.V. in de laatste vijfjarigen proef van de eerste week. Geerink noteerde een tijd van 38,96, net als tussen de nummers één en twee, hier ook viertiende achterstand. Michaela Jeskova reed exact dezelfde tijd als Geerink, waardoor onze landgenoot samen met de Slowaakse op het podium plaats mocht nemen.

Bekijk de uitslag hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl