Geert Hofland en Oswin komen sinds oktober 2016 uit in de internationale Grand Prix U25. Dit jaar startte de combinatie in Le Mans, Den Bosch, Uggerhalne en Rotterdam. Daarnaast bracht Hofland zijn Jazz-zoon bij de senioren uit in de nationale Grand Prix.

Landenteam

Naast Hofland bestaat het team in de landenwedstrijd Grand Prix U25 uit de A-kadercombinaties Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (v. Jazz) en Maxime van der Vlist met Bailey (v. Negro).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS