Gele kaart voor Madeleine Witte in Aken

Bij het losrijden van Charmeur constateerde de dienstdoende steward een overtreding van de regels ten aanzien van het losrijden en sprak Madeleine Witte-Vrees hierop aan. Hieruit vloeide een discussie met de chief-steward voort, waaraan volgens Madeleine’s man Nico Witte vooral hijzelf en trainster Anky van Grunsven deelnamen. Maar omdat de deelnemende ruiter de ‘person responsible’ is, kreeg Madeleine Witte de gele kaart.

Filmpje op social media

Tegelijk kwam de amazone in opspraak door een kort filmpje dat circuleerde op sociale media, waarop te zien is hoe ze op het voorterrein in Aken haar hengst Charmeur in stap kort aan het bit houdt en links en rechts sterk inbuigt.

Erg zweten

Volgens Madeleine en Nico Witte was er niet veel aan de hand. “Charmeur was erg opgewonden en zweette erg. Daar werden we op aangesproken en kennelijk duurde het te lang voor we met een emmertje water kwamen”, aldus Nico Witte die vertelt dat de betreffende vrouwelijke steward al van begin af aan Charmeur scherp in de gaten hield.

Geen plezierige beelden

Over het filmpje, dat geen plezierige beelden van Madeleine Witte met Charmeur bevat, zegt de amazone: “Dit overkomt me nooit weer. Charmeur was erg opgewonden door het applaus uit het stadion. Hij ging enorm tekeer, maar dat staat natuurlijk niet op het filmpje. Ik was echt bang. De volgende keer stap ik gelijk af en ga ik hem longeren.”

KNHS

De KNHS heeft over de toekenning van de gele kaart geen mededelingen gedaan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl