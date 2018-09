Gentleman FRH verdedigt titel met verve

Diaron was niet het enige paard die zijn titel prolongeerde op de Bundeschampionate in Warendorf. Sandra Auffarths Gentleman FRH (v. Grey Top) deed dat ook bij de zesjarige eventingpaarden. En hoe: met 19,6 (!) van 20 punten kwam hij uit de cross. Bij de vijfjarige eventers was de winst voor Clara Bö (v. Concours Complet) met Anna Siemer. Siemer won in totaal drie medailles bij de eventers: zilver bij de zesjarigen en goud en brons bij de vijfjarigen.