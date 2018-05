Georgette Zeijen wint nek-aan-nekrace NK Endurance

Het parcours rond het KNHS Centrum in Ermelo lijkt ogenschijnlijk niet heel zwaar omdat het zo vlak is, maar de vele zandpaden blijken toch ieder jaar weer pittiger dan verwacht. Gedurende de wedstrijd vielen veel combinaties uit bij de strenge veterinaire controles die de paarden gedurende de wedstrijd ondergaan. Slechts negen combinaties uit het gehele internationale deelnemersveld van de 160 kilometer mochten uiteindelijk aan de laatste lus van 21 kilometer beginnen.

nek-aan-nekrace

Voor Nederland kwamen er drie combinaties over de finish, die daarmee allen op het podium kwamen. In een nek-aan-nekrace kwamen Georgette Zeijen met D-prodigy en Donna Oudshoorn met Valkan v/d Elzahoeve over de finish. Na goedkeuring was het Georgette die net een iets betere eindtijd had en zich Nederlands kampioene mag noemen. Achter Donna Oudshoorn won Jeroen Flipse met zijn Jolie Coeur brons. Alle andere Nederlandse favorieten konden de verwachtingen vandaag helaas niet waarmaken. Zeijen en Oudshoorn reden beide met een gemiddelde van 15.82 km/uur. Flipse reed 14.34 km/uur.

‘WK geen doel’

Kampioen Georgette is er trots op dat haar 19-jarige D-Prodigy zijn 10 jaar jongere naaste concurrent nipt voor bleef. Omdat de wedstrijd zo zwaar was heeft ze geprobeerd haar paard, dat eerder succesvol was onder Theo Heldens, in de laatste ronde zoveel mogelijk te ontzien. Voor Georgette is het WK geen doel, wel zou ze graag het seizoen afsluiten in Montecuq op de 2 x 100km.

Louna Schuiten wint CEI

De internationale wedstrijd werd gewonnen door de Belgische Louna Schuiten met Sabah du Courtisot met een gemiddelde van 17.26 km/uur. De prijs voor de best condition ging naar GE Saroum van Danny Droghini, eveneens een Belgische combinatie.

Observatiewedstrijd voor WK

Chef d’equipe Pieter Wiersinga vertelt: “Professor Sloet waarschuwde destijds al tijdens een van de eerste 160 kilometers in Ermelo, toen nog Fasna Trail geheten, dat de zandpaden zwaarder zijn dan menig ruiter denkt. Vandaag is dat weer gebleken. Dit NK was ook een observatiewedstrijd voor het WK dat in september in Amerika verreden wordt. Deze resultaten zijn natuurlijk niet heel goed. Morgen is er ook nog een CEI2* waarover het NK voor de jeugd verreden wordt. Als we alle resultaten van dit weekend hebben, zullen we op korte termijn bekijken hoe we nu verder willen werken.”

Uitslag Nederlands Kampioenschap Endurance Senioren (160 km)

Goud: Georgette Zeijen (Neerkant) – D-Prodigy, 15.82 km/uur

Zilver: Donna Oudshoorn (Katwijk ZH) – Valkan v/d Elzahoeve, 15.82 km/uur

Brons: Jeroen Flipse (Beekbergen) – Jolie Coeur, 14,34 km/uur

Meer informatie op www.endurancesport.nl/cei-ermelo

Bron KNHS