Gerco Schröder derde in Grote Prijs Valkenswaard

In de hoofdrubriek van CSI2* Valkenswaard is Gerco Schröder op de derde plaats geëindigd in het zadel van Glock’s Zaranza (v. Karandasj). De Glock-ruiter ging als eerste van start in de barrage van de Grote Prijs over 1,45 meter en zette met 40,19 een scherpe tijd op de teller. Vincent Voorn en Tristan Marchal eindigden respectievelijk op plaats zeven en acht.