Gerco Schröder naar vijfde plaats in 1,35 m

In Valkenswaard heeft Gerco Schröder de vijfde plaats bemachtigd in een 1,35 meter met barrage. Hij snelde met Glock’s Champions Ludwig (v. Ludwigs As) in 38,32 seconden over de finish. Jemma Kirk streek de overwinning op. De Britse amazone stuurde Quelisto (v. J’ai l’Espoir d’Elle) met 37,35 naar de snelste tijd.