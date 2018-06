Gert Jan Bruggink: ‘Thuis winnen is altijd mooi!’

Maar liefst vier van de acht starts in de barrage kwamen uit de regio. De eerste drie starts reden allemaal een tijd in de 40 seconden, een tijd die ruim een seconde sneller was dan de winnende tijd van Bruggink, maar allen kregen in de laatste fase van het parcours een balk te voortduren. Dit zorgde ervoor dat Remco Been en Holland v. Bisschop (v. Heartbreaker) niet nogmaals de zege in de Grote Prijs mee naar huis namen. Zoals het duo wel deed in 2016. Ook was de overwinning niet voor Gerben Morsink met Navarone Z (v. Nabab de Reve), de winnaars van het zilver op het NK. Morsink vond zeker weten ook zo’n ‘thuiszege’ niet misstaan op zijn palmares.

Extraatje voor eigen publiek

Bruggink kijkt er positief naar Jumping Schröder terug: “Het is een prachtig mooi evenement. We hebben regen gehad, maar vandaag mooi zon. De afsluiting dat is het belangrijkste.” Ook was de ruiter uit De Lutte erg tevreden over de Grote Prijs: “Jos Brinkman heeft een mooi parcours gebouwd. Acht ruiters in de barrage is een mooi aantal. Ik zag al snel dat de dubbel de scherprechter werd van deze barrage. Ik had Gerben Morssink, die voor me reed, gezien. Hij kreeg een fout op de laatste. Ik heb gewoon mijn eigen rondje gereden in hetzelfde tempo. Het is mooi om voor eigen publiek een Grote Prijs te winnen. Elke Grote Prijs winnen is mooi, maar dit is wel een extraatje.” Bruggink geeft te kennen ook volgend jaar weer van de partij te zijn: “Ze hebben me weer uitgenodigd om volgend jaar te komen. Dus tot volgend jaar!”

Niet te kloppen

Na Bruggink kwam voor België rijdende Annelies Vorsselmans in de baan. De amazone woonachtig in het nabijgelegen Weerselo wist ook foutloos te rijden, maar niet zo snel als Bruggink. Vorsselmans stuurde in precies 42 seconden de Unistar-zoon Wilandro 3 foutloos door de barrage op drie-sterren-niveau.

Daarna verscheen de Italiaan Riccardo Pisani in de piste met Chaclot (v. Chacco-Blue). Deze combinatie besloot eieren voor haar geld te kiezen door rustig aan foutloos te rijden. Zo konden ze aanspraak maken op de vierde prijs ter waarde van 5.000 euro.

De laatste starter Jens van Grunsven wist namelijk de Italiaan nog naar een vierde plaats te verwijzen door zijn Doma Sue (v. Dollar du Murier) foutloos rond te rijden in 42,64 seconden.



