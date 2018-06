Vanmorgen won Gert Jan Bruggink het 1.55m in het Oostenrijkse Treffen met Charmeur 436 (v. Cristallo 7). Ze kwamen foutloos over de finish in een tijd van 66,37 seconden. Plek twee was voor Max Kühner en Cornet Kalua (v. Cornet Obolensky), zij zetten de tijd stil op 66,50 seconden. De derde plaats was voor de Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar, hij kwam met Fidux (v. Malito de Reve) in 67,96 seconden foutloos over de finish.