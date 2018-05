Gestüt Lewitz zegeviert met Beaulieu en Bluetooth, Filegra volgt op minieme afstand bij debuut

Gestüt Lewitz excelleert niet enkel in de springpaardenfokkerij, maar fokt ook talentvolle dressuurpaarden. In de Intermediaire I-rubriek in Wiesbaden werd zowel de eerste als de tweede plaats bezet door een fokproduct uit de stallen van Paul Schockemöhle. Matthias Alexander Rath won de rubriek met Beaulieu 2 (v. Blue Hors Bentley). Het uit Nederland afkomstige talent Filegra volgde de Gestüt Lewitz-fokproducten op de hielen.